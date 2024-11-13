Бронзовый призер Игр-2014 Заварзина рассказала о депрессии из-за жизни в Лондоне

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года и чемпионка мира 2011 года по сноуборду Алена Заварзина рассказала в интервью Sports о тревоге и депрессии из-за условий жизни в Лондоне и невозможности найти работу.

Спортсменка после завершения карьеры в 2018 году переехала в Лондон, прошла обучение в колледже дизайна и продолжила жить в Британии. Однако, как она отметила, найти работу в этой стране удается с трудом. По ее словам, это связано с ее русскими корнями.

"Все говорят, что не обращают внимания ни на имя, ни на цвет паспорта. Но когда приходишь к рекрутерам, они читают твою фамилию и первым делом спрашивают: "Есть разрешение на работу?" – уточнила Заварзина, добавив, что таких вопросов людям с иностранной фамилией не задают.

Он добавила, что по этой причине у нее развилась депрессия. Также спортсменка испытывает тревогу из-за выросших цен на аренду жилья и стоимости продуктов в магазинах. По ее словам, сейчас она "живет как собака" от зарплаты до зарплаты. Заварзина поделилась, что ей не хватает даже тех средств, которые она получает от сдачи квартиры в Москве.

"Пять лет назад, когда уезжала из России, я была ребенком, а сейчас – не ребенок. Быстро взрослеешь, когда понимаешь, что, если не найдешь работу, не соберешь денег на ренту – окажешься на улице", – подытожила спортсменка.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выразил мнение, что звезды и миллиардеры, ранее покинувшие РФ, скоро вернутся обратно. По его словам, в Европе и Израиле они никому не нужны. Парламентарий подчеркнул, что такие люди должны вызывать презрение. Также он их назвал скитальцами в поисках лучшей жизни.

