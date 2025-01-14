Абаскаль заявил, что жил в Москве на 30 тысяч рублей

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Бывший тренер футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу", что на жизнь в Москве ему хватало 30 тысяч рублей, так как он думал, что эта сумма равна трем тысячам евро.

При этом он отметил, что в столице нужно еще платить за аренду квартиры, которая, по его предположениям, стоит около 30 тысяч рублей.

"В Москве же есть опции: вести более скромную жизнь и дорогую. Для первого варианта 60 тысяч рублей достаточно", – подчеркнул Абаскаль.

Бывший тренер "Спартака" заявил, что часто завтракал и обедал на базе или стадионе, поэтому не тратил много денег на проживание в Москве.

"Конечно, если ты регулярно ходишь в ресторан или на шопинг, то тратишь деньги. Но если ведешь жизнь футболиста или тренера, который должен быть сконцентрирован на своей работе, то тратишь мало", – уточнил он.

Абаскаль тренировал "Спартак" с лета 2022 по апрель 2024 года. Под его руководством клуб завоевал бронзу чемпионата России в сезоне 2022/23.

Футболист "Ростова" Николай Комличенко ранее утверждал, что его шокируют цены на продукты в магазинах. По его словам, для комфортной жизни сейчас нужно уже не 100 тысяч рублей, а больше.

Спортсмен рассказал, что не может позволить себе постоянно покупать в большом количестве узбекские помидоры, которые он очень любит есть вместе с женой, так как его "жаба душит".

