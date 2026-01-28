Форма поиска по сайту

28 января, 17:35

Происшествия

Число опознанных жертв теракта в Хорлах выросло до 15

Фото: РИА Новости/Сергей Мирный

По результатам судебно-медицинских экспертиз установлены личности 15 мирных жителей, погибших во время теракта в Хорлах. Обновленный список жертв был размещен на сайте губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Первый список из 7 погибших опубликовали 1 января. Позже к нему добавили еще 5 имен.

Глава региона объяснил, что процесс опознания был осложнен тем, что более 19 тел почти полностью сгорели.

Украинские военные нанесли удар по населенному пункту Хорлы с помощью БПЛА в ночь на 1 января. Погибли 29 человек. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

Всего госпитализировали 31 пострадавшего, в том числе 5 детей. По последним данным, в больницах остаются еще 10 человек, включая 4 несовершеннолетних. При этом состояние одного из малышей оценивается как тяжелое.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте. 2 и 3 января в регионе были объявлены днями траура.

Ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ на Хорлы в Херсонской области, отправили в Москву

