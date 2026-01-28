Женщина избила возлюбленного замороженным хлебом в Курской области

Фото: 123RF.com/kinomasterskaya

В Курской области 60-летняя женщина избила своего возлюбленного замороженным хлебом. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

По информации ведомства, инцидент произошел в Щигровском районе, когда пара распивала дома алкоголь. Женщина ненадолго вышла и, вернувшись, заметила, что сожитель допил спиртное без нее. Из-за этого они поссорились, а потом начали драться.

Женщина схватила замороженный хлеб и начала избивать им оппонента, нанося удары по лицу и голове. После этого мужчина ушел. Во время обхода полицейский заметил у гражданина побои и после выяснения обстоятельств инициировал проверку.

Подозреваемая до этого не раз привлекалась к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ранее в Кузбассе 33-летний мужчина ослеп после того, как знакомый ударил его кружкой по голове. Осколки повредили глазное яблоко и веко пострадавшего. Врачи выявили у мужчины проникающее ранение глаза, приведшее к частичной потере зрения.