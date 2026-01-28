Форма поиска по сайту

28 января, 17:34

Спорт

Суд удовлетворил иск футболиста Аршавина к Барановской по алиментам

Фото: РИА Новости/Елена Пахомова

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск российского футболиста Андрея Аршавина к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе суда.

Иск был подан в сентябре прошлого года, а решение по нему принято 28 января 2026 года.

Аршавин и Барановская жили в гражданском браке с 2003 по 2012 год. Пара воспитывает троих детей – 20-летнего Артема, 17-летнюю Яну и 13-летнего Арсения.

Ранее телеведущий и певец Тимур Родригез (настоящее имя – Тимур Керимов. – Прим. ред.) проиграл суд экс-супруге Анне Девочкиной об изменении размера или формы взыскания алиментов. Также Пресненский районный суд отказал в удовлетворении иска шоумена об определении места жительства, а также о порядке общения с детьми.

