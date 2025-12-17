Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 17:45

Шоу-бизнес

Телеведущий Родригез проиграл суд по алиментам экс-супруге Девочкиной

Фото: Legion-Media

Телеведущий и певец Тимур Родригез (настоящее имя – Тимур Керимов. – Прим. ред.) проиграл суд по алиментам экс-супруге Анне Девочкиной, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Вместе с тем Пресненский районный суд отказал в удовлетворении иска шоумена об определении места жительства, а также о порядке общения и воспитания детей.

О том, что Родригез подал в суд на бывшую жену, стало известно в октябре этого года. Телеведущий хотел изменить размер или форму взыскания алиментов.

По данным СМИ, изначально бывшие супруги заключили соглашение, согласно которому певец должен перечислять 1,5 миллиона рублей для детей и примерно 500 тысяч рублей на содержание Девочкиной. Помимо этого, певец обязался давать средства на различные нужды Девочкиной, в том числе на поездки в отпуск.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика