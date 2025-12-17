Телеведущий Родригез проиграл суд по алиментам экс-супруге Девочкиной

Фото: Legion-Media

Телеведущий и певец Тимур Родригез (настоящее имя – Тимур Керимов. – Прим. ред.) проиграл суд по алиментам экс-супруге Анне Девочкиной, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Вместе с тем Пресненский районный суд отказал в удовлетворении иска шоумена об определении места жительства, а также о порядке общения и воспитания детей.

О том, что Родригез подал в суд на бывшую жену, стало известно в октябре этого года. Телеведущий хотел изменить размер или форму взыскания алиментов.

По данным СМИ, изначально бывшие супруги заключили соглашение, согласно которому певец должен перечислять 1,5 миллиона рублей для детей и примерно 500 тысяч рублей на содержание Девочкиной. Помимо этого, певец обязался давать средства на различные нужды Девочкиной, в том числе на поездки в отпуск.

