Лавров выступил за немедленное прекращение блокады Кубы со стороны США

Фото: mid.ru

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с кубинским коллегой Бруно Родригесом подтвердил позицию РФ о необходимости немедленного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

Кроме того, российский министр призвал Вашингтон исключить Кубу из списка "государств-спонсоров терроризма".

В ходе встречи стороны также обсудили актуальные вопросы российско-кубинских отношений стратегического партнерства и подчеркнули взаимный настрой на поддержание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной.

Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН 24 сентября.

Глава МИД РФ успел провести переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Российско-американские консультации продолжались более 50 минут. В ходе встречи Рубио призвал РФ принять значимые меры для достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, Ларов провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Они обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта и широкий круг практических вопросов двустороннего взаимодействия в различных областях.