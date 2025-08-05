Захарова: данные о российском оружии на Кубе являются частным мнением экспертов

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация о возможном размещении российского оружия на территории Латинской Америки является частным мнением ряда экспертов. Таким образом она ответила на соответствующий вопрос журналистов.

Слова дипломата стали комментарием по поводу распространившихся ранее в СМИ сообщений о потенциальном развертывании вооружений РФ на Кубе и в Венесуэле, уточняется на сайте министерства.

"Развитие международного военного сотрудничества относится к компетенции Министерства обороны", – обратила внимание Захарова.

Ранее МИД РФ заявил, что страна более не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Дипломаты указали, что условия для его сохранения исчезли.

При этом распространение ракет со стороны западных стран создает прямую угрозу безопасности, поскольку ведет к наращиванию дестабилизирующих ракетных потенциалов в прилегающих к России регионах. Российское руководство будет принимать решения о мерах реагирования, проанализировав масштабы развертывания американских и других западных РСМД, заключили в МИД.

