Трамп направил атомные подлодки "в надлежащие районы" после заявлений Медведева

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал приказ переместить две атомные подводные лодки "в надлежащие районы" из-за высказываний зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"В связи с чрезвычайно провокационными заявлениями <…> я приказал направить две атомные подводные лодки в надлежащие районы просто на случай того, если за этими <...> подстрекательскими заявлениями стоит нечто большее", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

В середине июля Трамп пригрозил России и ее торговым партнерам введением 100% пошлин, если через 50 дней Москва и Вашингтон не договорятся о достижении мира на Украине. Через две недели он сообщил, что собирается сократить срок, который дает Москве, до 10–12 дней.

Медведев, комментируя угрозы со стороны Трампа, призвал главу Белого дома не забывать, что любой ультиматум может привести к войне с его собственной страной.

В ответ на это американский лидер заявил, что зампред Совбеза России своими комментариями заходит "на очень опасную территорию". Он посоветовал ему "следить за своими словами". Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио также высказал мысль, что заявления зампреда Совбеза не смогут повлиять на общий политический курс.