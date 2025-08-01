Госсекретарь США Рубио прокомментировал спор Медведева и Трампа

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Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио прокомментировал спор, развернувшийся в интернете между американским президентом Дональдом Трампом и заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на интервью главы Госдепартамента телеведущему Брайану Лаймеде.

"Я не уверен, что он (Медведев. – Прим. ред.) выражает официальную позицию России, но он, безусловно, человек, занимающий официальный пост в России, который говорит подстрекательские вещи. Это нормально", – заметил Рубио.

При этом, по его словам, заявления зампреда Совбеза не смогут повлиять на общий политический курс.

В середине июля Трамп пригрозил России и ее торговым партнерам введением 100% пошлин. По его словам, это произойдет в том случае, если через 50 дней Москва и Вашингтон не договорятся о достижении мира на Украине. Таким образом глава Белого дома высказал свое недовольство в адрес российских властей. Через две недели Трамп сообщил, что собирается сократить срок, который дает Москве, до 10–12 дней.

Медведев, комментируя эти угрозы со стороны Трампа, призвал главу Белого дома не забывать, что любой ультиматум может привести к войне с его собственной страной.

В ответ американский лидер заявил, что зампред Совбеза России своими комментариями заходит "на очень опасную территорию". Он посоветовал ему "следить за своими словами".

Медведев, в свою очередь, назвал нервной реакцию Трампа. По мнению российского политика, это означает лишь правоту России во всех ее действиях. Зампред Совбеза заявил, что страна "продолжит идти своей дорогой".

