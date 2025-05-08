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РФ смогла дать достойный ответ на экспансию НАТО, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью телеканалу RT.

"Россия достойно и самостоятельно ответила на экспансионистские и интервенционистские устремления НАТО, ответила прочнейшей политической и экономической стабильностью в стране", – заметил лидер Кубы.

Диас-Канель также подчеркнул важность защиты исторической правды и памяти. По его словам, массовая культура зачастую служит инструментом манипуляции.

"Мы должны укреплять нашу убежденность в необходимости обращаться к истории, сохранить историческую память, потому что она жизненно важна. Мы не можем оставаться безучастными", – заключил президент Кубы.

Ранее Диас-Канель прокомментировал угрозы украинского президента Владимира Зеленского зарубежным лидерам, которые прибыли в Москву на празднование 80-летия Победы. Лидер Кубы подчеркнул, что иностранные лидеры приехали в Москву, поскольку считают это правильным.