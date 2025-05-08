Собянин и президент Кубы Диас-Канель посетили автозавод "Москвич"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин посетил вместе с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем автозавод "Москвич". Об этом мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.

"В прошлом году мы с кубинскими коллегами подписали меморандум о намерениях – по организации в Гаване совместного предприятия – таксопарка на базе наших автомобилей "Москвич". И теперь воплощаем эти планы в жизнь: таксопарк откроется уже через несколько месяцев", – рассказал градоначальник.

Собянин отметил, что, согласно ожидаемому объему перевозок, совместное предприятие должно стать крупнейшей компанией такси на Кубе. По его словам, в ходе первого этапа проекта планируется отправить 50 машин – 25 автомобилей "Москвич 3" и 25 электромобилей "Москвич 3е".

"Для обеспечения бесперебойной работы отправим также автономные солнечные электростанции с зарядными станциями и накопителями электроэнергии", – добавил мэр.

Кроме того, кубинские специалисты должны будут пройти подготовку в учебном центре автозавода "Москвич", после чего они смогут дистанционно получать техническую поддержку компании.

Также Собянин отметил, что в знак уважения вручил президенту Кубы подарочный сертификат на десять автомобилей "Москвич 6".

Ранее Собянин сообщил, что московский транспорт завоевал рекордное количество престижных премий. В частности московский транспорт был отмечен премиями "Зеленая Евразия" за электротранспорт и проект "Энергия Москвы" в номинации "Зеленый транспорт", Digital Leaders Award за билетную систему в номинации "Сервис года".

В это же время столица продолжает сотрудничество с иностранными государствами. В частности, в Москве развивается проект международной аналитической платформы для сбора, анализа, визуализации и публикации транспортных показателей крупнейших мегаполисов мира Urban Transport Data.

