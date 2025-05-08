08 мая, 11:03Политика
Президент Кубы прокомментировал угрозы Зеленского зарубежным лидерам
Фото: kremlin.ru
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прокомментировал угрозы украинского президента Владимира Зеленского зарубежным лидерам, которые прибыли в Москву на празднование 80-летия Победы.
"Мы ничего не боимся. Мы верим в то, что делаем", – подчеркнул политик в интервью в студии RT.
По его словам, иностранные лидеры приехали в Москву, поскольку считают это правильным.
Ранее Зеленский отверг предложение Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы и вновь настоял на более длительном прекращении огня.
При этом глава киевского режима подчеркнул, что не может гарантировать безопасность зарубежных гостей парада, который состоится в Москве 9 мая.
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы