Президент Кубы прокомментировал угрозы Зеленского зарубежным лидерам

Фото: kremlin.ru

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прокомментировал угрозы украинского президента Владимира Зеленского зарубежным лидерам, которые прибыли в Москву на празднование 80-летия Победы.

"Мы ничего не боимся. Мы верим в то, что делаем", – подчеркнул политик в интервью в студии RT.

По его словам, иностранные лидеры приехали в Москву, поскольку считают это правильным.

Ранее Зеленский отверг предложение Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы и вновь настоял на более длительном прекращении огня.

При этом глава киевского режима подчеркнул, что не может гарантировать безопасность зарубежных гостей парада, который состоится в Москве 9 мая.