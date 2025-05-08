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08 мая, 11:03

Политика

Президент Кубы прокомментировал угрозы Зеленского зарубежным лидерам

Фото: kremlin.ru

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прокомментировал угрозы украинского президента Владимира Зеленского зарубежным лидерам, которые прибыли в Москву на празднование 80-летия Победы.

"Мы ничего не боимся. Мы верим в то, что делаем", – подчеркнул политик в интервью в студии RT.

По его словам, иностранные лидеры приехали в Москву, поскольку считают это правильным.

Ранее Зеленский отверг предложение Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы и вновь настоял на более длительном прекращении огня.

При этом глава киевского режима подчеркнул, что не может гарантировать безопасность зарубежных гостей парада, который состоится в Москве 9 мая.

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

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