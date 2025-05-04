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04 мая, 16:40

Политика

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург

Фото: gov.spb.ru

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург в рамках своего официального визита в Россию. Об этом его администрация сообщила в соцсети Х.

Отмечается, что визит приурочен к празднованию 80-летия Победы над фашизмом и 65-летию восстановления дипломатических отношений между РФ и Кубой.

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретил кубинского лидера в аэропорту Пулково, указали в пресс-службе городской администрации. В рамках визита Диас-Канель и Беглов проведут рабочую встречу по перспективам двустороннего сотрудничества в экономике, культуре, образовании и других сферах.

Ранее кубинский президент совместно с российской делегацией принял участие в торжественном возложении венков и цветов на территории Мемориала советскому воину-интернационалисту под Гаваной. В мероприятии также участвовали белорусские и азербайджанские послы, представители посольства Казахстана в Гаване, руководство Революционных Вооруженных сил Кубы, кубинских министерств и ведомств.

Посол России на Кубе Виктор Коронелли отметил, что Гавана вместе с Москвой совместно выступают против попыток героизации нацизма и переписывания истории Второй мировой войны.

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Сюжет: 80 лет Победы
политика

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