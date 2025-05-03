Президент Кубы с делегацией РФ возложили цветы к могилам советских солдат в Гаване

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель вместе с делегацией РФ принял участие в торжественном возложении венков и цветов на территории Мемориала советскому воину-интернационалисту под Гаваной, пишет ТАСС.

Российскую делегацию возглавил посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. Также в мероприятии приняли участие послы Белоруссии и Азербайджана, представители посольства Казахстана в Гаване, руководство Революционных Вооруженных сил Республики Куба и кубинских министерств и ведомств.

"К сожалению, сегодня мы являемся свидетелями попыток исказить правду о Второй мировой войне со стороны тех, кто проводит политику, основанную на лжи и фальсификации", – заявил российский посол.

При этом Коронелли также выразил благодарность кубинскому народу и руководству республики, подчеркнув, что Гавана вместе с Москвой выступают против попыток героизации нацизма и переписывания истории Второй мировой войны.

"Этот символический мавзолей, где покоятся сыны Советского Союза, служившие в нашей стране, также является местом, подчеркивающим значимость советского народа в борьбе с фашизмом", – сказал секретарь по кадровым вопросам ЦК Компартии Кубы Роберто Моралес Охеда.

До этого в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) сотрудники ФНС России почтили память павших, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены. Церемонию возглавили руководитель столичной службы Марина Третьякова и главы налоговых инспекций Москвы. В знак уважения была объявлена минута молчания.

