Путин возложил цветы к памятнику защитникам Заполярья

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин начал свой визит в Мурманскую область с церемонии возложения цветов к мемориалу "Защитникам Заполярья".

Под звуки военного оркестра глава государства возложил букет алых роз к Вечному огню. Президент почтил память погибших в Великой Отечественной войне бойцов минутой молчания.

Памятник "Защитникам Заполярья", известный в народе как "Алеша", является одним из самых масштабных в России. Его высота достигает 42 метров.

Монумент был открыт на сопке Зеленый мыс в 1974 году к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье как символ стойкости военнослужащих в годы Великой Отечественной войны.

В 1975 году там были перезахоронены останки неизвестного солдата и зажжен Вечный огонь, а в 1976-м завершено строительство мемориального комплекса.

Мемориал расположен на высоте около 200 метров над уровнем моря, где располагались расчеты войск, отражавших атаки врага. Доминирует фигура воина в плащ-палатке, взгляд которого направлен в сторону Долины Славы, где шли ожесточенные бои.

Также на площадке размещены зенитные орудия и трехгранная пирамида, символизирующая склоненное боевое знамя.

Путин прибыл в Мурманск в рамках рабочей поездки 27 марта. Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Николая II.

В Мурманске 26–27 марта проводится Международный арктический форум под девизом "На Севере – жить!", который организован фондом "Росконгресс" при поддержке российского кабмина в честь 500-летия открытия Северного морского пути.