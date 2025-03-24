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24 марта, 15:45

Общество

В Москве почтили память жертв бомбардировок Югославии

В Москве почтили память жертв бомбардировок Югославии

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В понедельник, 26 марта, исполняется 26 лет с начала бомбардировок Югославии силами НАТО. В Москве представители Народного фронта возложили цветы к посольству Сербии, почтив память жертв.

Операция НАТО продолжалась 78 дней. За это время ее авиация сбросила на Югославию около 23 тысяч бомб и ракет. В результате погибли тысячи мирных жителей, включая детей, были разрушены около 90 памятников истории и архитектуры, более 300 учебных заведений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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