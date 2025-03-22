Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта, 19:15

Происшествия

Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе" открыли в Красногорске

Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе" открыли в Красногорске

Новости регионов: автомобиль каршеринга влетел в дерево в Подмосковье

Автобус с российскими туристами перевернулся в Таиланде

Два автомобиля столкнулись на Веерной улице в Москве

Появились кадры смертельного ДТП на Михалковской улице в Москве

Россияне вспоминают теракт в "Крокус Сити Холле", произошедший год назад

Новости регионов: паводок затопил 13 домов и больше 170 приусадебных участков в России

Смертельное ДТП произошло на Михалковской улице в Москве

ДТП произошло на внешней стороне 36-го км МКАД

Авария с участием автокрана и такси произошла на улице Алабяна в Москве

Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холл" открыли в годовщину трагедии. Он состоит из двух стел, на которых изображены летящие журавли. Церемония началась с минуты молчания, после которой прошла панихида по погибшим.

Трагедия, которая произошла в концертном зале в подмосковном Красногорске, унесла жизни 145 человек, а больше 500 человек пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика