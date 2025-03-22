Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе" открыли в Красногорске

Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холл" открыли в годовщину трагедии. Он состоит из двух стел, на которых изображены летящие журавли. Церемония началась с минуты молчания, после которой прошла панихида по погибшим.

Трагедия, которая произошла в концертном зале в подмосковном Красногорске, унесла жизни 145 человек, а больше 500 человек пострадали.

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