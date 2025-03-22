Движение на Михалковской улице в Москве после ДТП с грузовиком восстановлено

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Движение на Михалковской улице в Москве восстановлено после ДТП с грузовиком, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла там в субботу, 22 марта. Грузовой автомобиль насмерть сбил 10-летнего ребенка. По факту случившегося было заведено уголовное дело.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 44-летний иностранный гражданин. В ближайшее время его доставят в подразделение СК для проведения допроса.

Ранее водитель за рулем Lexus сбил пешехода на дублере Щелковского шоссе. Пострадавшего госпитализировали. При этом установлено, что водитель двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта, со скоростью, превышающей допустимые 100 километров в час, а пешеход переходил дорогу в неположенном месте.