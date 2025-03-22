Уголовное дело возбуждено по факту смерти ребенка в ДТП на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

По факту смерти ребенка в ДТП на севере Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

Следствие установило, что 22 марта 2025 года водитель грузовика, двигаясь на Михалковской улице, наехал на ребенка 2013 года рождения. В результате пострадавший скончался на месте.

Как указали в ведомстве, подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 44-летний иностранный гражданин. В ближайшее время его доставят в подразделение СК для проведения допроса.

Кроме того, проводится комплекс следственных и процессуальных действия для установления обстоятельств инцидента, назначаются судебные экспертизы и допрашиваются свидетели.

Ранее автомобилист при выезде с подземной парковки сбил 89-летнюю женщину. ДТП произошло на тротуаре на Большой Полянке в центре Москвы. В результате пенсионерка скончалась на месте от полученных травм. Установлением обстоятельств случившегося занимались сотрудники ГАИ и следователи.