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21 марта, 14:50

Происшествия

Мужчина украл макет пулемета с ярмарки на востоке Москвы

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве

Сотрудники полиции задержали в Москве 41-летнего мужчину по подозрению в краже макета пулемета Дегтярева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

По предварительным данным, мужчина взял макет пулемета в павильоне на выставке-ярмарке на улице Большой Семеновской. Стоимость предмета составляет 45 тысяч рублей, его собственник обратился в полицию после обнаружения пропажи.

После того как мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Приморье неизвестный мужчина проник в отделение банка и похитил оттуда металлический сейф. Инцидент произошел ночью 9 марта в селе Ракитное Дальнереченского района.

В украденном сейфе не оказалось ценного имущества, из-за чего злоумышленник позже вернулся в банк с монтировкой. Он стал открывать почтовые ящики, находящиеся в фойе помещения, но и там ничего ценного не обнаружил. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Покушение на кражу в особо крупном размере".

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