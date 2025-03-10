В Приморье ищут похитившего из банка сейф мужчину

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Правоохранители устанавливают личность мужчины, проникшего в отделение банка в Приморье и похитившего оттуда металлический сейф без ценного содержимого, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 9 марта в селе Ракитное Дальнереченского района. Неизвестный, проникнув в отделение банка, похитил сейф, не получив доступ в хранилище денежных средств. После чего скрылся с места происшествия.

Однако в сейфе не оказалось ценного имущества, из-за чего злоумышленник позже, вооружившись монтировкой, вернулся в банк в поисках денег. Он стал открывать почтовые ящики, находящиеся в фойе помещения, но и там ничего ценного не обнаружил.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Покушение на кражу в особо крупном размере". Его расследование контролирует прокуратура, заключили в ведомстве.

Ранее в Москве сотрудник столичного банка украл 180 миллионов рублей из ячейки клиента. Мужчина выносил деньги из хранилища частями. При этом последнюю сумму в размере 35 миллионов рублей он перевел в криптовалюту.

Правоохранители задержали подозреваемого в столичном аэропорту. В отношении его возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража").

