Вооруженный мужчина украл деньги и три букета из цветочного магазина в Петербурге

Фото: телеграм-канал Baza

Мужчина, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ограбил цветочный магазин в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, 17 февраля примерно в 00:18 поступила информация об ограблении в цветочного магазина, расположенного по адресу улица Композиторов, дом 20, корпус 5. Когда на место прибыли правоохранители, сотрудница магазина рассказала, что неизвестный похитил из кассы 14 500 рублей, а также три букета на сумму 23 тысячи рублей. Затем мужчина скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Полиция занимается розыском злоумышленника.

Ранее был задержан 35-летний москвич, которого подозревали в ограблении уличных музыкантов во время их выступления в районе Чертаново Северное.

В МВД рассказали, что мужчина похитил оборудование исполнителей стоимостью свыше 144 тысяч рублей и пытался скрыться. Однако его задержали патрулировавшие улицы сотрудники полиции. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".

