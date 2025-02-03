Мужчина ограбил уличных музыкантов во время выступления на юге Москвы

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Задержан 35-летний москвич, которого подозревают в ограблении уличных музыкантов в районе Чертаново Северное. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел во время выступления музыкантов на площади в Балаклавском проезде. В МВД подчеркнули, что мужчина похитил оборудование исполнителей стоимостью свыше 144 тысяч рублей и пытался скрыться. Однако его задержали патрулировавшие улицы сотрудники полиции рядом с местом происшествия.

В настоящее время похищенное оборудование изъято и будет через некоторое время возвращено владельцу. На злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее 25-летний житель Алтайского края украл брендовую сумку из магазина в аэропорту Внуково. Момент кражи попал на записи камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, злоумышленник взял с витрины сумку, сорвал с нее этикетки, спрятал под одежду и скрылся. Спустя время его задержали на борту рейса Москва – Якутск. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

