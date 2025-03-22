Россияне вспоминают теракт в "Крокус Сити Холле", произошедший год назад

Вся страна вспоминает теракт в "Крокус Сити Холле", который произошел 22 марта 2024 года. Трагедия в концертном зале подмосковного Красногорска унесла жизни 145 человек, в том числе детей. Более 500 человек пострадали.

Люди приносили к зданию живые цветы и мягкие игрушки в течение нескольких месяцев после ЧП. Год спустя в память о жертвах теракта там открыли мемориал, выполненный из черного гранита.

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