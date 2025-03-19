В Приморье пожар добрался до железной дороги и газовых цистерн

В Приморском крае природные пожары вплотную подошли к железной дороге. В огненном кольце оказались вагоны-цистерны с газом, заблокированные в тупике. Оперативно откачать груз не удалось, а тушение осложнялось плотным горением сухой травы. Пожарные сумели остановить распространение огня и предотвратить катастрофу.

В Симферополе масштабно отметили день воссоединения Крыма с Россией. Финалом праздника стало световое шоу на телебашне: на ней появились цвета триколора, изображения государственных символов и поздравительные надписи.

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