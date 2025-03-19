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Новости

19 марта, 07:45

Происшествия

В Приморье пожар добрался до железной дороги и газовых цистерн

В Приморье пожар добрался до железной дороги и газовых цистерн

На 24-м километре МКАД произошло ДТП с участием легковушки и грузовика

Церемония открытия мемориала в память о жертвах теракта в "Крокусе" пройдет 22 марта

"Московский патруль": вандалы испортили кормушки в двух столичных парках

"Московский патруль": пассажир избил охранника на станции "Пыхтино" столичного метро

"Московский патруль": интернет-аферисты начали взламывать аккаунты ищущих работу россиян

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 марта

Новости регионов: в Башкирии возбудили уголовное дело после гибели детей при пожаре

Пассажир избил охранника на станции "Пыхтино" столичного метро

Новости мира: Израиль нанес мощнейший удар по сектору Газа

В Приморском крае природные пожары вплотную подошли к железной дороге. В огненном кольце оказались вагоны-цистерны с газом, заблокированные в тупике. Оперативно откачать груз не удалось, а тушение осложнялось плотным горением сухой травы. Пожарные сумели остановить распространение огня и предотвратить катастрофу.

В Симферополе масштабно отметили день воссоединения Крыма с Россией. Финалом праздника стало световое шоу на телебашне: на ней появились цвета триколора, изображения государственных символов и поздравительные надписи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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