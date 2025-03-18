Крым в 2024 году принял более 6,5 млн туристов

В Крыму продолжает расти туристический поток. В прошлом году полуостров принял более 6,5 миллиона туристов, что на 15% больше по сравнению с 2023 годом. В этом году ожидается еще больший рост, и регион продолжает активно развивать инфраструктуру для привлечения гостей.

Коммерческий директор национального туроператора Оксана Булах отметила, что бронирование на крымское направление на летний период выросло на 10–30%. Кроме того, на полуострове продолжаются культурные и творческие инициативы, такие как арт-фестивали и фестивали современного искусства.

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