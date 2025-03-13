Австралия может аннулировать визу блогера Сэм Джонс за поимку вомбата

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации)/samstrays_somewhere

Австралия может аннулирования визу американского блогера Сэм Джонс за небрежное отношение к детенышу вомбата. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Guardian.

На кадрах, опубликованных девушкой в Instragam (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), видно, как Джонс бежит по дороге к машине и держит в руках детеныша вомбата.

"Хорошо, мама прямо там, и она злится", – заявила блогер, когда мать животного подошла к ней.

После этого девушка бросила детеныша на обочине дороги. Через некоторое время после произошедшего аккаунт Джонс был удален.

Глава МИД Австралии Пенни Вонг назвала действия блогера "ужасными". Сейчас австралийское МВД рассматривает дело по визе Джонс для выявления совершенного нарушения в рамках иммиграционного закона.

Сама девушка после скандала сообщила, что бережно держала детеныша вомбата на протяжении минуты, а после отпустила обратно к маме.

Ранее мужчину в Австралии обвинили в убийстве 98 кенгуру на севере штата Новый Южный Уэльс. У него дома обнаружили огнестрельное оружие. По факту случившегося было возбуждено дело о жестоком обращении с животными.

