Минэкономразвития РФ разрешило россиянам поездки в Абхазию

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Министерство экономического развития РФ разрешило российским туристам ездить в Абхазию, а туристическим агентствам – продавать туры в республику. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в министерстве, ситуация в Абхазии стабилизировалась, в связи с чем поездки и продажи туристических продуктов в республику могут быть возобновлены.

Вместе с тем сохраняются стандартные правила для граждан, отправляющихся на отдых. Речь идет о соблюдении осторожности в темное время суток и потенциально опасных местах, а также уважении к местным обычаям и традициям.

Рекомендации россиянам не посещать Абхазию были даны на фоне внутриполитического кризиса в республике в ноябре 2024 года. Там начались волны протестов из-за выступления оппозиции против соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц.

Протестующие взяли под контроль правительственные здания в Сухуме. В результате президент Аслан Бжания подал заявление об отставке.

Парламент принял решение главы страны, а исполняющим обязанности президента стал Бадра Гунба. В марте этого года он выиграл президентские выборы.