МИД РФ отменил рекомендацию не посещать Абхазию

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МИД РФ отменил рекомендацию для россиян не посещать Абхазию в связи со стабилизацией ситуации в республике. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов", – говорится в заявлении.

При этом дипломатическое ведомство отметило, что в стране продолжают действовать стандартные правила для граждан, которые приезжают сюда на отдых. В частности, рекомендуется быть осторожными в темное время суток и в потенциально опасных местах, а также с уважением относиться к местным обычаям и традициям.

"В Москве знают, что в Абхазии очень ждут гостей из России к открытию нового курортного сезона", – уточнили в МИД.

Ведомство подчеркнуло, что Москва и Сухум прилагают совместные усилия для создания комфортных условий для гостей, в том числе по реконструкции сухумского аэропорта. Авиагавань уже осуществила первый тестовый рейс из России, а официальное открытие запланировано на начало лета этого года.

Также ведется работа над расширением пропускных возможностей таможенного и пограничного пункта на границе двух государств в Адлере. Кроме того, местные лечебные учреждения проходят качественное обновление, что позволит обеспечить еще более комфортный отдых для туристов.

"Правоохранительные органы России и Абхазии находятся в постоянном контакте по вопросам, связанным с поддержанием правопорядка и безопасностью туристов", – заключили в МИД.



Рекомендации были даны на фоне внутриполитического кризиса в Абхазии 15 ноября 2024 года. Там начались волны протестов из-за выступления оппозиции против соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в стране.

Протестующие взяли под контроль правительственные здания в Сухуме. В результате президент Аслан Бжания подал заявление об отставке.

Парламент принял решение главы страны, а исполняющим обязанности президента стал Бадра Гунба.

Он выиграл президентские выборы, которые завершились 2 марта. Гунба приступил к исполнению своих обязанностей до инаугурации. Церемония состоится 2 апреля.

