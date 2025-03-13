Инаугурация избранного президента Абхазии Гунбы пройдет 2 апреля

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Избранный президентом Абхазии Бадра Гунба вступит в должность 2 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Президентские выборы в Абхазии завершились 2 марта. Победу на них одержал Гунба. Во втором туре выборов он набрал 54,73% голосов. Гунба приступил к исполнению своих обязанностей до инаугурации. Отмечалось, что политик готов включить в свою команду представителей оппозиции для совместной реализации поставленных задач.

В свою очередь, Владимир Путин на встрече с Гунбой поздравил его с победой на выборах. По словам Путина, избирательная кампания в Абхазии шла "бурно, с эмоциями".

В свою очередь, глава республики сказал, что благодаря поддержке Путина Абхазия может развиваться и выстраивать отношения с Россией.