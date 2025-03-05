Путин поздравил президента Абхазии Гунбу с победой на выборах

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Владимир Путин на встрече с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой поздравил его с победой на выборах.

"54,7% вы набрали при явке 70% – это хороший результат", – сказал российский лидер и отметил, что для Гунбы в новой должности нет новизны, указав на его работу вице-президентом республики.

По словам Путина, избирательная кампания в Абхазии шла "бурно, с эмоциями", но главное, что люди приходили, высказывали свои пожелания и предпочтения.

В свою очередь, абхазский президент сообщил, что благодаря поддержке Путина республика может развиваться и выстраивать экономические отношения с Россией.

"Россия всегда была последовательной в своей поддержке. Это касается и военно-политической поддержки, и социальной, экономической поддержки", – добавил Гунба.

Между тем избранный глава республики заявил, что в Абхазии есть люди, не успевшие оформить двойное гражданство. В ответ на это Путин пообещал поручить доработать вопросы по двойному российско-абхазскому гражданству.

Президентские выборы в Абхазии завершились 2 марта. Победу на них одержал Гунба. Он уже приступил к исполнению своих обязанностей до инаугурации.