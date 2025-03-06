Президент Абхазии Гунба: у Абхазии нет никаких рисков потери суверенитета

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Опасения относительно потери суверенитета в Абхазии исключены. Это подтверждается отношениями с Россией, заявил в беседе с ТАСС избранный президент Абхазии Бадра Гунба.

"Народ Абхазии определил свое будущее. Будущее, которое в развитии государства, самостоятельного государства. И РФ поддержала это решение народа Абхазии, которое было выстрадано тысячами своих лучших сыновей и дочерей. Поэтому мы уважаем мнение России, которая поддержала и признала независимость", – сказал Гунба.

Он также добавил, что состоявшаяся 5 марта встреча с Владимиром Путиным является подтверждением тому, что Россия с уважением относится к независимости страны.

Ранее глава республики сказал, что благодаря поддержке Путина Абхазия может развиваться и выстраивать отношения с Россией. По его словам, поддержка российской стороны всегда была последовательной. По словам российского лидера, избирательная кампания в Абхазии шла "бурно, с эмоциями", но главное, что люди приходили, высказывали свои пожелания и предпочтения.

Президентские выборы в Абхазии завершились 2 марта. Победу на них одержал Гунба. Он уже приступил к исполнению своих обязанностей до инаугурации.