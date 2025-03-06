Президент Абхазии Гунба: инвестсоглашение с Россией не реализуется в первоначальном виде

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Инвестиционное соглашение между Абхазией и Россией не будет реализовано в его первоначальном виде. Об этом в беседе с ТАСС заявил избранный президент республики Бадра Гунба.

"Если общество говорит о том, что нам такое соглашение не нужно, то мне как ответственному лицу необходимо прислушаться к мнению нашего народа. Я вышел с инициативой к своим российским коллегам не принимать такого рода решения в таком виде ", – сказал он, добавив, что "российские коллеги с пониманием отнеслись к этому вопросу".

Ранее зампредседателя российского правительства Александр Новак заявил, что Россия и Абхазия намерены пересмотреть свое инвестиционное соглашение. В свою очередь, Гунба заверил, что республика продолжит обеспечивать условия для привлечения инвестиций из России. Соглашение должно учитывать интересы как граждан, так и бизнес-сообществ, добавил политик.

В конце 2024 года в Абхазии прошла волна протестов из-за выступления оппозиции против соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в стране. Представители власти и оппозиции Абхазии начали переговоры по выходу из сложившейся ситуации, после чего президент Аслан Бжания подал заявление об отставке.