Новый туристический поезд "Вдоль Оки" совершит два рейса в мае

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Новый круговой туристический поезд "Вдоль Оки" проследует по маршруту Москва – Нижний Новгород – Муром – Москва дважды. Его рейсы состоятся 16 и 23 мая, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Во время поездки туристы смогут посетить нижегородский Кремль, а также увидеть место слияния Оки и Волги. Кроме того, им предложат изготовить калач и расскажут о святых Петре и Февронии, а также о былинном герое Илье Муромце.

Пассажиры смогут разместиться в современных вагонах СВ и купе. Вместе с тем в состав поезда включен вагон-ресторан.

Также 23 мая возобновит курсирование туристический поезд "Жигулевские выходные". Состав проходит по маршруту Москва – Сызрань – Тольятти – Самара – Москва с пятью экскурсионными программами. В текущем году РЖД подготовили нововведение – гастрономический формат путешествия.

