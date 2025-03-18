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18 марта, 08:00

Транспорт

Кировская область и Чувашия появились на карте железнодорожных туристических маршрутов

Кировская область и Чувашия появились на карте железнодорожных туристических маршрутов

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Кировская область и Чувашия впервые появились на карте железнодорожных туристических маршрутов. В специальных поездах можно путешествовать между городами России, в списке их больше 70. В комплекс услуг включают не только питание и постельное белье, но и экскурсии.

Кроме того, в составе таких туристических поездов могут быть тематические спецвагоны. В этом году появились туристические поезда дальнего следования "Псковские каникулы", "Волжский вояж", "Вятская сказка" и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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