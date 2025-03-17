Двухэтажные поезда между Москвой и Анапой начнут курсировать летом 2025 года

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Летом 2025 года между Москвой и Анапой начнут курсировать двухэтажные поезда. Об этом сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог (РЖД).

"Чтобы как можно больше путешественников смогли провести отпуск в теплых краях, этим летом мы запланировали около 170 пар поездов в сообщении с черноморским побережьем и курортами Северного Кавказа. Они сделают свыше 28,8 тысячи рейсов (плюс 3% к показателю за прошлый год)", – говорится в сообщении.

Вместе с тем около 24,9 тысячи рейсов совершат поезда ФПК и свыше 3,9 тысячи – поезда "Гранд Сервис Экспресс". Двухэтажными станут маршруты № 156/155 Москва – Анапа, № 152/151 Москва – Анапа, № 271/272 Самара – Анапа и № 168/167 Москва – Симферополь.

В РЖД подчеркнули, что будут задействованы все возможности для перевозки на южных направлениях. Кроме того, начнут курсировать новые маршруты, среди которых № 250/249 Москва – Новороссийск, № 401/402 Анапа – Адлер, № 572/571 Махачкала – Адлер и № 177/178 Санкт-Петербург – Симферополь.

При необходимости назначат дополнительные поезда.

Между тем туристический поезд "Байкальская сказка" отправится 29 мая по маршруту Москва – Пермь – Екатеринбург – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Байкал. Путешествие продлится 7 дней. Пассажиры смогут побывать в нескольких регионах страны и увидеть ледяную Кунгурскую пещеру, границу Европы и Азии.

