Первая женщина-машинист электропоезда сможет управлять "Сапсаном"

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Первая женщина-машинист электропоезда Софья Дорофеева получила сертификат, дающий право управлять высокоскоростными составами "Сапсан" в качестве помощника машиниста. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе РЖД.

Как рассказали в компании, Дорофеева прошла обучение в центре дирекции скоростного сообщения РЖД в Санкт-Петербурге. В данный момент она проходит стажировку под руководством опытных машинистов-наставников. После нее она сможет приступить к работе.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что "Сапсаны" планируется запустить в сторону Белгорода, Воронежа и Нижнего Новгорода. Перевести поезда на новые направления могут после запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ) 1 апреля 2028 года. На сегодняшний день "Сапсаны" курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.

В декабре 2024 года РЖД представили первый "Сапсан" с полной модернизацией отечественными компонентами. В обновленном поезде сделали приватные зоны, где можно проводить деловые встречи. Для родителей с детьми в вагоне № 10 появились игровые зоны, а в вагоне бизнес-класса – новые кресла.

