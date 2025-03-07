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07 марта, 16:30

Происшествия

Новости мира: в Казахстане мужчина напал на сотрудницу аэропорта

Новости мира: в Казахстане мужчина напал на сотрудницу аэропорта

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В Казахстане вооруженный ножом мужчина напал на сотрудницу терминала в международном аэропорту Алма-Аты. Инцидент произошел в зоне внутренних рейсов, когда подозрительного пассажира попросили показать документы. Нападавший схватил сотрудницу за волосы и начал угрожать ей. Очевидец, предложивший себя в качестве заложника, смог обезвредить мужчину и вырвать у него нож. Президент Казахстана поручил представить героя к государственной награде.

В США восьмой испытательный запуск корабля Starship компании SpaceX снова завершился неудачей. Связь с кораблем была потеряна через 10 минут после старта, а перед этим он лишился нескольких двигателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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