Новости мира: в Казахстане мужчина напал на сотрудницу аэропорта

В Казахстане вооруженный ножом мужчина напал на сотрудницу терминала в международном аэропорту Алма-Аты. Инцидент произошел в зоне внутренних рейсов, когда подозрительного пассажира попросили показать документы. Нападавший схватил сотрудницу за волосы и начал угрожать ей. Очевидец, предложивший себя в качестве заложника, смог обезвредить мужчину и вырвать у него нож. Президент Казахстана поручил представить героя к государственной награде.

В США восьмой испытательный запуск корабля Starship компании SpaceX снова завершился неудачей. Связь с кораблем была потеряна через 10 минут после старта, а перед этим он лишился нескольких двигателей.

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