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06 марта, 14:15

Происшествия

Три автомобиля столкнулись на Балаклавском проспекте в Москве

Три автомобиля столкнулись на Балаклавском проспекте в Москве

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, на Балаклавском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля. Авария произошла на кольцевом перекрестке.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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