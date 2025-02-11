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Власти Украины обяжут иностранцев, желающих подписать контракт с ВСУ, проходить проверку на полиграфе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Новые правила коснутся иностранных граждан и лиц без гражданства, которые хотят служить по контракту в ВСУ, Нацгвардии или Госспецслужбе транспорта. Официальные полномочия на проведение таких проверок дадут Центру рекрутинга иностранцев, уточнил Гончаренко.

Между тем социальный технолог, военный доброволец Роман Алехин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что Украина делает из боевых действий бизнес, готовясь к продаже ресурсов. По его словам, ради финансовой выгоды Киев не считается с жертвами.

"Бизнес и ничего личного. Заговорили уже о природных ресурсах. Когда про ресурсы говорят, там же о людях не думают. Нужно будет тысячу положить в день – будут тысячу загонять в Курскую область в день. Нужно две тысячи, они будут две тысячи загонять в день. Для них этот ресурс, по сути, бесплатен", – высказал мнение Алехин.

На прошлой неделе посольство Украины в Аргентине разместило объявление о вербовке наемников, однако после обращения российского посольства в МИД страны оно было удалено. Диппредставительство РФ направило ноту в МИД Аргентины, указав на нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Ранее колумбийские наемники начали массово покидать Украину на фоне проблем у армии страны. Командир одной из рот 98-й бригады украинской территориальной обороны рассказал, что в его подразделении не осталось ни одного из колумбийцев, при этом ранее они составляли четверть военнослужащих.