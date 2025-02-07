Украинская дипмиссия разместила объявления о вербовке наемников в Аргентине

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Посольство Украины в Аргентине разместило объявление о вербовке наемников, однако после обращения российского посольства в МИД страны оно было удалено. Об этом сообщил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Было размещено объявление о вербовке "солдат удачи" для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации", – приводит его слова РИА Новости.

Феоктистов уточнил, что российское посольство направило ноту в МИД Аргентины, указав на нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Официального ответа не последовало, но объявление исчезло.

Посол также отметил, что случаи участия наемников из Аргентины в вооруженных формированиях Украины носят единичный характер.

Ранее внешнеполитическое ведомство Финляндии опубликовало инструкции для граждан страны, которые решили стать наемниками и пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такая деятельность не запрещена законодательством страны, но если наемник получит ранение в бою, то Финляндия не будет помогать ему ни в эвакуации, ни в лечении.

В МИД считают, что ответственность за лечение лежит на ВСУ. Если наемник вернется в страну самостоятельно, то каких-либо льгот для оказания медпомощи ему не положено.

