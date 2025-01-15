Гражданин США заочно осужден в России за наемничество

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Гражданин Соединенных Штатов Томас Патрик Крид заочно осужден в России за наемничество. Об этом заявил Следственный комитет РФ в телеграм-канале.

Американца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 359 УК РФ ("Участие наемника в вооруженном конфликте"). Он приговорен к 13 годам лишения свободы.

"Следствием и судом установлено, что в 2022 году Крид прибыл на Украину и вступил в Интернациональный легион. <...> В 2022–2023 годах Крид за вознаграждение участвовал на стороне украинских силовых структур в боевых действиях на территориях Украины и Донецкой Народной", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователям удалось собрать комплекс доказательств, которые подтверждают участие американца в боевых действиях. Среди них, например, показания свидетелей из числа других наемников.

Ранее суд заочно приговорил наемника Тревора Рауди Рида из США к 14,5 года колонии за службу на стороне ВСУ. Следствие установило, что Рид, ранее служивший в Корпусе морской пехоты ВМС США, с 4 мая по 30 июня 2023 года прибыл на территорию Украины. Там он 25 июля 2023 года присоединился к ВСУ в качестве наемника.