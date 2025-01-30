30 января, 11:49Происшествия
ФСБ предотвратила подрыв электрички Кисловодск – Минеральные Воды
Фото: depositphotos/Grigorenko
ФСБ России предотвратила в Ставропольском крае попытку подрыва электрички сообщением Кисловодск – Минеральные Воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
По данным ФСБ, силовики задержали выходца из государства Центральной Азии, который состоял в международной террористической организации. Чтобы совершить дистанционный подрыв поезда, он заранее провел разведку и приобрел необходимые для изготовления устройства компоненты.
Специалисты обнаружили у него в жилище в Ессентуках элементы и химикаты для создания взрывного устройства. После подрыва он намеревался отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации, отметила ФСБ. Возбуждено дело о покушении на совершение теракта.
Ранее ФСБ задержала в Подмосковье россиянина, которого подозревают в поджогах по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Установлено, что мужчина поджог находящийся на ремонте военный тягач, железнодорожный релейный шкаф, вышку сотовой связи, а также складское помещение коммерческого предприятия, производящего продукцию для Минобороны.
ФСБ задержала в Краснодаре летчика за госизмену