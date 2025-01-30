ФСБ предотвратила подрыв электрички Кисловодск – Минеральные Воды

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ФСБ России предотвратила в Ставропольском крае попытку подрыва электрички сообщением Кисловодск – Минеральные Воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, силовики задержали выходца из государства Центральной Азии, который состоял в международной террористической организации. Чтобы совершить дистанционный подрыв поезда, он заранее провел разведку и приобрел необходимые для изготовления устройства компоненты.

Специалисты обнаружили у него в жилище в Ессентуках элементы и химикаты для создания взрывного устройства. После подрыва он намеревался отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации, отметила ФСБ. Возбуждено дело о покушении на совершение теракта.

Ранее ФСБ задержала в Подмосковье россиянина, которого подозревают в поджогах по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Установлено, что мужчина поджог находящийся на ремонте военный тягач, железнодорожный релейный шкаф, вышку сотовой связи, а также складское помещение коммерческого предприятия, производящего продукцию для Минобороны.