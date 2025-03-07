Склад с паллетами загорелся в Подмосковье на площади 1 600 "квадратов"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Крупный пожар вспыхнул на складе в подмосковной Сходне, площадь возгорания составляет 1 600 "квадратов". Об этом МЧС России сообщает в телеграм-канале.

"В микрорайоне Сходня загорелся склад с паллетами на 1 600 квадратах. Кровля обрушилась на 800 квадратах", – указали в ведомстве.

К тушению пожара привлечены 49 специалистов и 15 единиц техники, о пострадавших не сообщалось.

Ранее спасатели эвакуировали восемь человек из дома во время пожара в подъезде многоэтажного дома на улице Академика Варги в Москве. Трех человек, двое из которых были несовершеннолетними, спасли из квартиры на первом этаже с помощью штурмовой лестницы. Еще одного жильца удалось эвакуировать из подъезда с помощью спасустройсва.