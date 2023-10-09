Эксперт рассказал о способе отключения слежки и прослушки в смартфоне

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При помощи скрытых кнопок в настройках телефона можно отключить возможность прослушивания и слежения. Об этом рассказал IT-эксперт Ваге Закарян в беседе с агентством "Прайм".

Повысить уровень конфиденциальности возможно при помощи отключения доступа к информации конкретным приложениям. Это полезно и в части сокращения расхода заряда аккумуляторной батареи, отмечает эксперт.

В iPhone проверить доступ приложений к информации можно по каждому параметру отдельно. В настройках нужно выбрать "Конфиденциальность и безопасность". Там существует возможность не только посмотреть, какие приложения имеют доступ к компонентам телефона, но и запретить запросы на отслеживание действий. Для этого нужно отключить "Трекинг-запросы приложениями" в пункте "Отслеживание".



"Так можно сократить количество персональных данных, поступающих в обработку в различные компании", – отметил Закарян.

Однако эксперт не рекомендовал отключать службы геолокации, так как они необходимы для работы карт, такси и других приложений.

На смартфонах с операционной системой Android для отключения параметров приложений нужно зайти в настройки и выбрать "Сведения о телефоне". Затем необходимо выбрать "Сведения о ПО" и 7 раз нажать на пункт "Номер сборки". Далее в меню "Параметры разработчика" нужно выбрать "Плитки быстрых параметров для разработчика" и активировать "Sensors off".

В панели быстрого доступа после этого появится новая иконка, которая поможет быстро отключать доступ к микрофону и камере в любом приложении, указал эксперт.

Ранее пользователям мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) рассказали о новой функции для повышения приватности звонков. Она позволит скрыть свой IP-адрес во время звонка. Таким образом, станет труднее определять реальное местоположение пользователя. Однако это может незначительно повлиять на качество связи.

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