12:03Технологии
Новая функция для повышения приватности звонков появится в WhatsApp
Фото: depositphotos/rafapress (WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)
Пользователям WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) станет доступна новая функция для повышения приватности звонков. Об этом сообщает "Газета.ру".
Новая опция позволит скрывать свой IP-адрес при звонках. Таким образом, станет труднее определять реальное местоположение пользователя. Однако разработчики предупреждают, что это может незначительно повлиять на качество связи. Функция будет доступна в настройках WhatsApp в разделе "Конфиденциальность" – "Звонки".
Также на платформе мессенджера обеспечили защиту от перехвата звонков и сообщений методом сквозного шифрования. Она не дает злоумышленникам завладеть чужими данными (фотографиями, видео, документами и другими).
Пока защита работает только в бета-версии WhatsApp для Android. Разработчики не сообщают, когда она станет доступна для всех пользователей.
Ранее в WhatsApp появилась возможность отправлять фотографии в высоком разрешении. Для этого перед отправкой нужно в редакторе нажать на новую кнопку HD в верхнем меню.
Также сообщалось, что в мессенджере появится функция, которая позволит временно закреплять сообщения в чатах и группах. Пользователю предоставят возможность использовать три временных отрезка, в течение которых сообщение будет закреплено: 24 часа, семь или тридцать дней.
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