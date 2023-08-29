Новая функция для повышения приватности звонков появится в WhatsApp

Фото: depositphotos/rafapress (WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)

Пользователям WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) станет доступна новая функция для повышения приватности звонков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Новая опция позволит скрывать свой IP-адрес при звонках. Таким образом, станет труднее определять реальное местоположение пользователя. Однако разработчики предупреждают, что это может незначительно повлиять на качество связи. Функция будет доступна в настройках WhatsApp в разделе "Конфиденциальность" – "Звонки".

Также на платформе мессенджера обеспечили защиту от перехвата звонков и сообщений методом сквозного шифрования. Она не дает злоумышленникам завладеть чужими данными (фотографиями, видео, документами и другими).

Пока защита работает только в бета-версии WhatsApp для Android. Разработчики не сообщают, когда она станет доступна для всех пользователей.

Ранее в WhatsApp появилась возможность отправлять фотографии в высоком разрешении. Для этого перед отправкой нужно в редакторе нажать на новую кнопку HD в верхнем меню.

Также сообщалось, что в мессенджере появится функция, которая позволит временно закреплять сообщения в чатах и группах. Пользователю предоставят возможность использовать три временных отрезка, в течение которых сообщение будет закреплено: 24 часа, семь или тридцать дней.



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