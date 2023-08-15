В WhatsApp появится встроенная нейросеть для создания стикеров

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В бета-версии WhatsApp для Android ввели новую функцию для создания собственных стикеров при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так, при открытии вкладки стикеров появилась кнопка "Создать", при нажатии которой пользователь сможет ввести текстовое описание. Мессенджер создаст стикеры при помощи ИИ, после чего пользователь будет выбирать необходимый стикер.

Согласно информации, новая функция позволит реагировать на сгенерированные стикеры. Также получателя уведомят о том, что они были созданы искусственным интеллектом.

Данная функция доступна пока только для ограниченной группы бета-тестеров.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция блокировки экрана, при помощи которой пользователь сможет ограничить использование мессенджера другими лицами. Нововведение уже доступно некоторым бета-тестерам. Данная функция может заблокировать доступ к мессенджеру, требуя при этом ввода пароля после открытия.

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