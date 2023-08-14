В WhatsApp появится новая функция для защиты переписки

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В WhatsApp появится новая функция блокировки экрана, при помощи которой пользователь сможет ограничить использование мессенджера другими лицами. Об этом сообщает "Газета.ру".

Нововведение уже доступно некоторым бета-тестерам. Данная функция может заблокировать доступ к мессенджеру, требуя при этом ввода пароля после открытия.

Если пользователь забудет пароль, он должен будет завершить сеанс, после чего заново авторизоваться при помощи QR-кода. При получении доступа к компьютеру постороннего человека нельзя будет прочитать сообщения без ввода пароля.

На сегодняшний день новая функция находится в стадии тестирования.

Ранее стало известно, что в WhatsApp создадут новую функцию, которая позволит временно закреплять сообщения в чатах и группах. Пользователю предоставят возможность использовать три временных отрезка, в течение которых сообщение будет закреплено: 24 часа, семь или тридцать дней.

После того как срок пройдет, оно открепится само. Помимо этого, пользователи смогут самостоятельно сделать это.

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