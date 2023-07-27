В WhatsApp появятся круглые видеосообщения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Разработчики мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) начали внедрять функцию круглых видеосообщений, напоминающих таковые в Telegram. Это следует из публикации в блоге компании.

"У пользователей появилась возможность записывать и отправлять короткие личные видео прямо в переписке. <...> Мы уже начали внедрять эту функцию, и в ближайшие недели она станет доступна всем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальная продолжительность записи в таком формате составит 60 секунд. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо однократно нажать на кнопку записи голосового сообщения, после чего ее значок изменится на видеокамеру, затем, удерживая кнопку, можно записать видео.

В WhatsApp подчеркнули, что видеосообщения, как и другие виды сообщений в мессенджере, защищены сквозным шифрованием.

Ранее в приложении "Яндекс Go" появилась возможность спрогнозировать цену такси. Кроме того, новая функция позволяет узнать, является ли стоимость поездки выше или ниже обычной. При этом приложение объяснит, какие факторы на это повлияли.

